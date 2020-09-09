الغانمي: قيادة عمليات سومر ستوحّد الجهد الأمني والاستخباري

2020/09/09 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال زيارته إلى محافظة ميسان أن القانون فوق الجميع ولا سلطة تعلو على سلطة الدولة، فيما أشار إلى أن قيادة عمليات سومر ستوحّد الجهد الأمني والاستخباري.

وذكر الغانمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن "وزير الداخلية وجّه القادة والآمرين والأجهزة الأمنية الأخرى (أن القانون فوق الجميع ولا سلطة تعلو على سلطة الدولة)".

وأكد على العمل بروح الفريق الواحد من خلال التعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية من أجل فرض سلطة القانون في المحافظة.

وأشار إلى أهمية التشكيل الجديد المتمثل بـقيادة عمليات سومر التي ستوحّد القيادة والسيطرة في المحافظات الثلاث (ذي قار- ميسان- المثنى) إضافة إلى توحيد الجهد الأمني والاستخباري ومحاربة الجريمة المنظمة وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون.

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