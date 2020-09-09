الحلبوسي للسفير السعودي: العراق يتطلع الى مزيدٍ من التعاون مع السعودية

2020/09/09 | 19:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الأربعاء، سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري”، مبينا انه جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

واضاف البيان، ان “رئيس مجلس النواب اطمأنَّ على الوضع الصحي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز”، متمنياً له “موفور الصحة والعافية”.

وأكد رئيس مجلس النواب، على”تطلع العراق لمزيدٍ من التعاون بين البلدين الشقيقين وفقا للمصالح المتبادلة”.

من جهته، عبَّر السفير السعودي، عن “دعم المملكة للعراق، والتعاون على الصعد كافة، بما يحقق أمنه واستقراره”.

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