النيابة المصرية تصدر بيانا بشأن أزمة 'الكؤوس المختفية' من مقر اتحاد الكرة

2020/09/09 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدر النائب العام المصري بيانا بشأن أزمة "الكؤوس المختفية" من مقر اتحاد الكرة المصري.

ونشر حساب النيابة العامة المصرية عبر موقع "فيسبوك" بيانا، بشأن واقعة اختفاء الكؤوس، قال فيها: "أمر السيد المستشار النائب العام بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام 2010، من بين مقتنياته إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام للتحقيق فيها تحقيقا قضائيا".

وتابع بقوله: "كانت وزارة الشباب والرياضة، بعد ما أُثير بالمواقع المختلفة من فقد بعض المقتنيات من الاتحاد، قد خاطبت النيابة العامة، بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفتها من التفتيش على الاتحاد، وتبينها فقد الكأس المذكور، وتضارب الأقوال بين مسؤولي الاتحاد حول أسباب فقده، بطلب التحقيق في الواقعة".

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية أعلنت، في وقت سابق، أحالت الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من مخازن اتحاد الكرة إلى النائب العام.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت في ضوء ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بالوزارة.

وكانت القصة قد بدأت عندما فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة على الهواء مباشرة، بكشفه اختفاء "كأس" أفريقيا التي احتفظ بها منتخب مصر مدى الحياة، من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفجر شوبير القضية عندما أعلن عبر برنامجه على قناة "أون تايم سبورت" اختفاء كأس الأمم الأفريقية والتي احتفظت به مصر بعد الفوز باللقب لثلاث نسخ متتالية.

وقال حارس مرمى منتخب مصر والأهلي سابقا عبر برنامجه التلفزيوني، إن "اللجنة الخماسية التي تدير مؤقتا اتحاد الكرة المصري، فوجئت باختفاء كأس أفريقيا التي احتفظ بها منتخب مصر مدى الحياة، بعد فوزه بثلاث بطولات متتالية.

وأضاف أنه "عندما بدأت اللجنة الخماسية في البحث عن الكأس لعمل متحف في مقر الاتحاد يضم بطولات المنتخب المصري، فوجئت بعدم وجود الكأس".

تابع: "فوجئ الاتحاد باختفاء الكأس، وفتح تحقيقا، واعتقد في البداية أن الكأس مع كابتن المنتخب السابق أحمد حسن، لكن الأخير نفى وجودها معه".

وأشار إلى أنه "لا أحد يعلم أين الكأس حاليا".

يذكر أن منتخب مصر فاز باللقب الأفريقي 7 مرات على مدار تاريخ البطولة (رقم قياسي)، في أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، ويليه في الترتيب منتخب الكاميرون بـ 5 بطولات ثم منتخب غانا بـ 4 بطولات.

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