2020/09/09 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، ان خيار الدائرة الانتخابية الواحدة انتهى في كل محافظة وثبت بالقانون عند التصويت عليه سابقا، مشيرة الى ان الحوارات تجرى فقط على عدد الدوائر.

وقال مقرر اللجنة يحيى المحمدي لـ/المعلومة/ ان “المطالبات التي تطالب بإبقاء المحافظة دائرة انتخابية واحدة لا يمكن مناقشتها كون القانون اقر وحدد المحافظة اكثر من دائرة انتخابية”.

واضاف ان “ما يجري من حوارات بين الكتل السياسية حاليا واللجنة القانونية هو عدد الدوائر والخلافات في الطروحات”، مشيرا الى ان “حجم الدائرة والمعايير التي يتم اعتمادها ما يجي النقاش بشأنها”.

واوضح المحمدي ان “مقترح الاقضية دوائر انتخابية هي الاخرى تواجه عراقيل كون الاقضية متداخلة فيما بينها في العديد من المحافظات وهناك محافظات تعاني من مشكلة اخرى تداخل الاقضية التي يوجد فيها تنوع مكوناتي كيف يتم احتساب الدائرة الانتخابية لمنع سلب حقوق واصوات هذا المكون”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: خيار الدائرة الواحدة انتهى وحواراتنا تجرى على عدد الدوائر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: خيار الدائرة الواحدة انتهى وحواراتنا تجرى على عدد الدوائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).