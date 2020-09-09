2020/09/09 | 19:43 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 19:19 - GMT 16:19 تارخ النشر: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 18:26 - GMT 15:26

المصدر: دبي - العربية.نت

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إن هناك فرصة حقيقية لإحياء جهود ومبادرات السلام حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكداً أن حل القضية بيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.



وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأضاف قرقاش خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، إن قرار الإمارات الخاص بالإعلان عن اتفاق سلام مع إسرائيل يتضمن موافقة إسرائيلية بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل إنجازا وخطوة مهمة في اتجاه السلام."غير قابلة للتصرف"وأوضح قرقاش أن المعاهدة لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مشددا على أن قرار الإمارات حول العلاقات مع إسرائيل هو قرار سيادي وغير موجه ضد أي طرف.وأشار إلى أن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية يعد مثالا واضحا على التدخلات السلبية في المنطقة.ولفت إلى أن تركيا تستمر في أعمالها الاستفزازية سواء بشكل مباشر في الدول العربية أو عبر وكلائها من الميليشيات والجماعات المسلحة، وتواصل تهديد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط."إيران تواصل تهديداتها" كما أشار إلى أن إيران تواصل تهديدها لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة في الممرات المائية بالمنطقة، وتابع "نؤكد إدانتنا واستنكارنا لتلك التدخلات".وجدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية تأكيد موقف الإمارات الداعم لتحالف الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في حث كافة الأطراف على اتخاذ خطوات واضحة لتنفيذ اتفاق الرياض.كما شدد على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرقاش: العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي وليس موجهاً ضد أحد) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرقاش: العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي وليس موجهاً ضد أحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).