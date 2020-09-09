قرب استئناف تجارب لقاح كورونا عبر شركة بريطانية بعد مرض غامض أصاب مشاركاً!

2020/09/09 | 19:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، الأربعاء أن شركة أسترا زينيكا البريطانية ربما تستأنف تجاربها على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الأسبوع المقبل. وحسب ما نقلته رويترز، وتابعه "ناس"، (9 ايلول 2020)، فقد "علقت الشركة التجارب بعد مرض لم تعرف أسبابه، أصاب أحد المشاركين في التجارب مما دفع أسهم الشركة للتراجع إذ اعتبر ذلك مؤشرا على تراجع فرص ظهور اللقاح في وقت قريب".

وبعدها قالت أسترا زينيكا إنها "أوقفت التجارب على مستوى العالم بما فيها التجارب الكبيرة في المراحل النهائية للقاحها التجريبي للسماح للجنة مستقلة بمراجعة بيانات السلامة".

في الأثناء، قال مدير معهد الصحة الوطني الأميركي للجنة في الكونغرس، الأربعاء، إن "تعليق التجارب على اللقاح المرتقب للوقاية من فيروس كورونا التي تجريها شركة أسترا زينيكا بسبب مرض أحد المشاركين دون تفسير، يظهر أن سلامة وأمان اللقاحات لن تكون محل تهاون".

ويقدم معهد الصحة الوطني تمويلا لتجارب الشركة على اللقاح.

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