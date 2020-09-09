الولايات المتحدة تعلن قرارا جديدا بشأن منح تأشيرات للخريجين الصينيين

2020/09/09 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لبعض الخريجين الصينيين والباحثين لمنع سرقة الأبحاث الحساسة، وفقا لما ذكره تشاد وولف، القائم بأعمال إدارة وكالة الأمن القومي الأميركية، الأربعاء.

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