2020/09/09 | 19:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حدد مجلس النواب جدول اعماله ليوم غد الخميس بقراءة خمسة قوانين والنظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب.ووفقا للوثيقة الصادرة عن المجلس ، حصلت {الفرات نيوز} نسخة منه، فان" جدول الاعمال يتضمن:-اولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض اهضاء مجلس النواب.ثانياً: تادية اليمين الدستورية للبدلاء.ثالثاً: عرض سير الاجراءات التشريعية لمشاريع القوانين المحالة الى اللجان كافة.رابعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم (27) لسنة 2000.خامساً: القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016.سادساً: القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988.سابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.ثامناً: القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980.تاسعاً: مناقشات عامة.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة الخميس لمجلس النواب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة الخميس لمجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).