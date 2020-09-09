مصدر: الكاظمي يزور اربيل والسليمانية غداً.. ويكشف ابرز محاور اللقاء

2020/09/09 | 19:53 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} كشف مصدر مطلع، عن زيارة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي يوم غد الخميس، الى اقليم كردستان لعقد اجتماعات مع المسؤولين.





وذكر المصدر {للفرات نيوز} ، ان" محور القاء بين الكاظمي والمسؤولين الحكوميين في الاقليم سيتضمن معالجة المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد والانتخابات المبكرة".

واضاف المصدر، ان" الكاظمي سيتوجه بعدها الى محافظة السليمانية لاستكمال اللقاءات مع المسؤولين".

يشار الى ان هذه هي الزيارة الاولى لمصطفى الكاظمي الى اقليم كردستان بعد تسنمه منصب رئاسة الوزراء في الحكومة الاتحادية.

وفاء الفتلاوي

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