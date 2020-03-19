مطلع 2020 يشهد: سيناريو فيضانات السودان والجزائر يطرح نفسه في “العراق”… معلومات عن ماسيحصل قريبا!

2020/09/09 | 19:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

استبعد المتنبئ الجوي، احمد التميمي، الاربعاء، تكرار فيضانات السودان والجزائر في العراق فيما اوضح سبب ذلك، بعد تساؤلات عدة عما يمكن ان يحدث بوجود نهري دجلة والفرات .

وقال التميمي، في تصريحات رصدتها “يس عراق”: إن “موقع العراق الجغرافي ومناخه وتضاريسه لا تساعد على حدوث الفيضانات وانما بعض السيول عند حدوث امطار غزيرة من الدول المجاورة”.

فيضانات مدمرة، أكثر من 100 قتيل ..100000 منزل دمر ..نصف مليون شخص تضرروا من الفياضانات..#السودان_تغرق

#من_قلبي_سلام_للخرطوم pic.twitter.com/5ovEHX0CGT

— فاطمه ناصر العنزي (@f__nasser2013) September 6, 2020

واوضح انه “بالنسبة لتوقعات الشتاء لهذا الموسم الى الان تشير بانه شتاء دافئ قليل الامطار وربما حول المعدل والتوقعات البعيدة عادة ما تكون متغيرة وغير ثابتة لكون الفترة بعيدة”.

#فيضانات السودان- لطفك يآرب pic.twitter.com/4v6qnkIy2r

— مشير mosheer 🌹🌴🌹 (@almosheer909090) September 8, 2020

ويوم السبت الماضي، أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وذلك لدرء آثار السيول والفيضانات.

وقرر المجلس في بيان له، اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات لخريف 2020.

المقطع الوحيد والأوحد والفريد من نوعه، شباب يسدون الفيضان بأجسادهم حتى يكتمل بناء سد جزئي.



#فيضانات_السودان pic.twitter.com/a7G2v423lv

— Alabbas Alfadl 🌠 (@DrAlabbasAlfadl) September 6, 2020

وقالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية فى تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس، بالقصر الجمهور إن “المجلس أعلن حالة الطوارئ لثلاث أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية” .

للأسف لم تلقى فيضانات السودان الإهتمام اللازم كما حصل مع انفجار بيروت رغم أنهما كارثتان بنفس الحجم إن لم تكن مأساة السودان اسوأ من ناحية المشردين والقتلى

لم يغرد رؤساء الدول ومشاهير الفن والكرة ولم يتضامن أحد معهم لما حدث

يتم تفضيل البعض على حساب البعض حتى في العواطف للأسف pic.twitter.com/iMV3h8Xypz

— Hussain (@htaki96) September 7, 2020

ولفتت الشيخ إلى أن “السيول والفيضانات أسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل”.

لاحولة ولا قوة إلا بالله ( سنجة اليوم 😢 )

اللهم لطفك بالسودان وأهلهاللهم اني إستودعتك وطني وأهله فاحفظهم بعينك التي لا تنام 🙌#فيضان_النيل#فيضانات_السودان pic.twitter.com/9vSCiSGtHA

— كسرة بي موية ⁦⁦⁦⁦⁦⁦⁦✍️⁩ (@mohamed_ahmde7) September 3, 2020

قالت له: أنا خائفةٌ يا أبيقال لها: لا تقلقي..



أنا هنا..

بعضٌ من وَجع #السودان في صورة بمليون كلمة !🇸🇩❤️#السودان_فيضان2020 #فيضانات_السودان pic.twitter.com/tEi0z0J62v

— Hani Ziadeh (@haniziadehSKY) September 7, 2020

وأشارت الشيخ إلى أن “معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام تجاوزت الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين (1988-1946) مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع”.

عشرات الاف المنازل في السودان غرقت، ونحو ١٠٠ ماتوا اثر فيضانات تسببت بها امطار موسمية غزيرة💔الله يلطف بالسودان وأهله pic.twitter.com/fhyJjAnWEb

— Maysaa Al Amoudi ميساء العمودي (@maysaaX) September 6, 2020

ويشار الى انه بتاريخ 19 اذار 2010، قد قتل شخصان وحوصرت العديد من القرى والمناطق السكنية جراء اجتياح فيضانات وسيول جارفة ثلاث محافظات عراقية بسبب الأمطار الغزيرة.

وأفادت الإدارة المحلية في محافظة دهوك -في إقليم كردستان العراق- بأن شخصين لقيا حتفهما اليوم الخميس في قضائي زاخو وسيميل، جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

دهوك..



بعد فيضانات ليلة البارحة 😔😔 pic.twitter.com/Mx4ySIzG99

— 💕 عائشة أتروشي 💕 (@ayshaatrushi) March 19, 2020

وقال محافظ دهوك فرهاد أتروشي في مؤتمر صحفي إن “السيول والفيضانات تسببت أيضا في أضرار مادية كبيرة”.

شمال العراق زاخو فيضانات ..



pic.twitter.com/J71B5JQkHV

— Marwan マルワン ﮼مروان‏ (@marwankhalil052) March 19, 2020

وتشهد مناطق شمالي العراق في كل عام بفصل الشتاء، خاصة محافظات دهوك ونينوى وصلاح الدين، أمطارا غزيرة، وهو ما يسبب في ارتفاع منسوب المياه داخل المدن.

غرق معبد #لاليش الأثري في #الموصل بسبب فيضانات الأمطار

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— منار علي (حساب بديل ) (@manar_ali290) March 19, 2020

فيما شهدت محافظة نينوى في 17 مارس 2020، “فيضانات عنيفة” تضرب الموصل حاليا بعد موجة من الأمطار التي هطلت على المحافظة.

ونشرت مجموعة من الصفحات التي تنقل أخبار الموصل صورا وفيديوهات تظهر فيها مناسيب المياه وقد ارتفعت في المدينة التي تعاني بنيتها التحتية، المتهالكة أصلا، من آثار الحرب المدمرة مع داعش.

وطلبت السلطات حينها من السكان في العراق البقاء في منازلهم على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا، كما فرضت حظرا للتجوال والتنقل.

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