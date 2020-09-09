في استطلاع جديد..بايدن يتقدم على ترامب بـ 12 نقطة

2020/09/09 | 19:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف استطلاع اجرته مؤسستي رويترز وليبسوس ، الاربعاء ، ان المرشح الديمقراطي ونائب الرئيس الامريكي الاسبق جو بايدن يتقدم على الرئيس الحالي دونالد ترامب بـ 12 نقطة بين الناخبين الأمريكيين المحتملين كما كشف الاستطلاع تقلص عدد الناخبين مقارنة بالسنوات الاربع الماضية .

وذكرت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الاستطلاع الذي اجري بين ايام 3 الى 8 ايلول الجاري والذي صدر اليوم ، أن 52٪ من الناخبين المحتملين يخططون لدعم بايدن ، بينما سيدعم 40٪ ترامب، فيما قال ثلاثة في المائة إنهم سيصوتون لمرشح آخر ، وقال 5 في المائة فقط إنهم ظلوا مترددين مع بقاء أقل من شهرين حتى الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني المقبل”.

واضاف أن ” الاستطلاع بين ايضا أن عدد الناخبين الذين لم يحسموا بعد امرهم لترشيح المرشح الرئيسي لاحد الحزبين قد انخفض الى نصف الى ما كان عليه عام 2016 وأن بايدن يتمتع حاليًا بميزة تأمين التصويت الشعبي الوطني ، فحتى لو صوت المترددين المتبقين لصالح ترامب فإنه سيظل يخسر التصويت الشعبي لصالح بايدن”.

واشار التقرير الى أنه ” عند قياسه من قبل الناخبين المسجلين الذين من بينهم أولئك الأقل احتمالا للتصويت ، يتقدم بايدن على ترامب بنسبة 8 نقاط مئوية ، مقابل تقدمه بـ7 نقاط في استطلاع مماثل الأسبوع الماضي”.



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