مستقبل الثقافة العربية بين التطبيع والمقاومة - كريم محمد الجمال

2020/09/09 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_محمد_الجمال تمر الدول العربية حالياً بظروف صعبة للغاية وأزمات غير مسبوقة حيث تعصف بها رياح التغيير من جانب والتغريب والتغييب من جوانب أخري ،حيث افترق الناس حسب اتجاهاتهم الفكرية وتياراتهم الايدلوجية وأصبح المشهد العام في المنطقة غائم وغير واضح المعالم بشكل كبير ،وبالأخص في الأوساط الثقافية حيث أنها المنوط بها التأثير في الوجدان الشعبي العربي وصياغة المفاهيم في العقل الجمعي لشعوب المنطقة بالمشاركة مع عوامل أخر ......





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