باقة فيسبوكية مدماة رقم : 11- على جدار ثورتنا المغدورة رقم : 296 - جريس الهامس

2020/09/09 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس باقة فيسبوكية مدماة رقم11- على جدار ثورتنا المغدورة رقم: 296 رأينا في القسم الأول أسماء نخب الشهداء اللبنانيين الوطنيين من جميع الإتجاهات والأطياف الوطنية اللبنانية الذين إغتالهم حزب - ولاية الفقيه الإيراني- بقيادة السفاح المجرم حسن نصرالله.قاتل الشعبين السوري واللبناني مع المحتلين الإيراني - والروسي .قبل إغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري وبعده .



التي مرّت كلها دون عقاب..فلا القضاء اللبناني ......





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