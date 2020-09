مدرب الزوراء باسم قاسم: الوقت ليس كافياً لإعداد اللاعبين بالشكل المثالي

2020/09/09 | 20:00 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / عمار عبدول أكد مدرب الزوراء لكرة القدم، باسم قاسم، أنه من الجيد تحديد موعداً نهائي لانطلاق الدوري العراقي الممتاز لموسم 2021/2020 حتى وان تأخرت الموافقات الرسمية من قبل خلية الأزمة بشان عودة النشاطات الرياضية.قاسم وفي حديث لـ(SPORT NOW) قال: إن القرار جاء متأخر مقارنة بباقي أمور الحياة التي تعايشت مع الأزمة، مبيناً

