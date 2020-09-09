الحلبوسي للسفير السعودي: العراق يتطلع لمزيدٍ من التعاون بين البلدين وفقا للمصالح المتبادلة

2020/09/09 | 20:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بشتى المجالات.

الحلبوسي أكد ضرورة تنسيق التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية، مبينا أن العراق يتطلع لمزيدٍ من التعاون بين البلدين الشقيقين وفقا للمصالح المتبادلة.

من جهته، عبَّر السفير السعودي عن دعم المملكة للعراق، والتعاون على الصعد كافة، بما يحقق أمنه واستقراره.

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