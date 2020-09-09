شركة سامراء للأدوية: أنتجنا وجبة من لقاح كورونا الروسي

2020/09/09 | 20:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء عبد الحميد السالم، اليوم الأربعاء، أن شركته ستكون جاهزة لإنتاج أي وجبة تحتاجها وزارة الصحة من العلاج الروسي لمصابي فيروس كورونا المستجد، بعد شهر من ورود جواب الوزارة على الوجبة البحثية التي أنتجتها الشركة من الدواء الروسي.

وقال السالم في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار إن" اليوم (9 ايلول 2020) ، ان "اللقاح صناعة تخصصية تتعلق بدول معينة بالعالم وبشركات خاصة، والعراق دائما يستوردها من الخارج، وموضوع تصنيع اللقاح موضوع معقد".

وأضاف، أن "الشركة أنتجت وجبة "بحثية" من الدواء الروسي، وآلان بصدد إخضاعها للدراسات، ومن المتوقع أنه ننتظر جواب وزارة الصحة على الكميات التي يحتاجونها، بعد ذلك نشرع بصناعة الأدوية خلال شهر أو أكثر بقليل، وسنكون جاهزين لإنتاج أي وجبة تحتاجها الوزارة".

وأشار إلى "الاستمرار بإنتاج دواء (اريثرومايسين) الذي يستخدم في البروتوكول لعلاج مرضى كورونا، فضلا عن إنتاج فيتامين C، وسوف ننتج فيتامين Zn الذي يستخدم بالعلاج، فضلا عن إنتاج الكحول والسبتول المستخدم في التعقيم، إضافة إلى إنتاج الأوكسجين الطبي السائل في مصنع بغداد للغازات الطبية".

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