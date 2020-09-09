الكاظمي يوجه باعتماد آلية التوزيع الجغرافي ’حصراً’ في تسجيل معلومات موظفي الدولة

2020/09/09 | 20:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اطلع رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاربعاء، على القوائم التفصيلية الحاوية على أسماء المعلن قبولهم في الكلية العسكرية. وذكر بيان لرئاسة الوزراء تابعه "ناس"، (9 أيلول 2020)، إنه "وجّه ريس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلغاء التصنيف المتبع للطلبة المقبولين وفقاً لانتمائهم المذهبي، وأن يلغى هذا التصنيف أينما ورد في كل مؤسسات الدولة".

واضاف، "كما وجّه رئيس الوزراء باعتماد التوزيع الجغرافي حصراً في المعلومات المسجلة عن موظفي الدولة".

وشدد رئيس مجلس الوزراء وفقا للبيان، على أن "تبتعد أجهزة الدولة، والأجهزة الأمنية على وجه الخصوص عن كل ما من شأنه إثارة الفُرقة، وزرع أسباب التباعد بين أبناء الوطن الواحد والدم الواحد اذ إن الدماء التي سالت من أجل التراب العراقي كانت كلها بلون الشهادة والبطولة، و لم تسأل عن تصنيفها قبل أن تفتدي العراق الواحد الموحد".

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