الرئيس اللبناني يطلب الاتصال بالسفارة الأمريكية بشأن عقوبات على وزيرين سابقين

2020/09/09 | 20:19 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1الرئيس اللبناني ميشال عون خلال كلمة تلفزيونية من قصر بعبدا في صورة غير مؤرخة نشرت يوم 30 أغسطس آب 2020.

صورة لرويترز من وكالة دالاتي ونهرا.بيروت (رويترز) - قالت الرئاسة اللبنانية يوم الأربعاء إن الرئيس ميشال عون طلب من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الاتصال بالسفارة الأمريكية بشأن فرض عقوبات على اثنين من الوزراء السابقين.كما طلب عون الاتصال بالسفارة اللبنانية في واشنطن “للاطلاع على الظروف التي أملت قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس”.تغطية صحفية راية الجلبي - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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