“تفاصيل سارة”: نسب انجاز مرتفعة بربط كهرباء العراق مع الخليج… بلدان اخرى تستعد للدعم المطلوب

2020/09/09 | 20:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، عن آخر تطورات مشروع ربط كهرباء العراق مع دول الخليج والاردن، فيما اشار الى انجاز 80% من مشروع الربط الخليجي.

وقال أحمد موسى، في تصريح متلفز، تابعته “القرطاس نيوز”: إن “الربط الكهربائي مع دول الجوار من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تعمل عليها وزارة الكهرباء لتحقيق استقرارية وموثوقية تمهد لحل الازمة”.

وأضاف موسى، أن “الربط سيشمل طلب الطاقة من دول الخليج والاردن وتركيا وهذه المشاريع مستمر العمل عليها والوزارة قطعت شوطاً كبيراً مع هيأة الربط الخليجي وتم اكمال 80% من الالتزام الخاص بالعراق”.

وتابع، أنه “كان يفترض أن يبدأ العراق بالاستفادة من الربط الخليجي اعتباراً من شهر تشرين الأول المقبل عبر تجهيز البصرة بـ 500 ميكاواط لكن تداعيات كورونا أخرت التزامات الجانب الخليجي”.

وأشار المتحدث باسم الكهرباء إلى “اجتماعات تعقد مع هيأة الربط الخليجي، والملف يحتاج من 16-18 شهراً قبل اتمامه وهناك مرحلتان اضافيتان”، مبينا أن “الربط مع الاردن سيكون عبر خط قائم – ريشة بطول 300 كم 288 كم داخل الاراضي العراقية و 12 كم داخل الاردن وفي البداية سيجهز العراق بـ 150 كيلوواط ثم تصل في مرحلة متقدمة الى 960 كيلوواط”.

وأكد العبادي، في تصريحات صحفية سابقة، إن “عدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي أدى إلى تأخر الشروع في ربط كهرباء العراق مع الأردن، لأن من ضمن بنود العقد مع جنرال إلكتريك تحمل العراق 15% من قيمة المشروع، والباقي يغطى من خلال الاقتراض الخارجي”.

وأضاف، أنه “في الزيارة الحكومية الأخيرة لواشنطن جرى التعديل على الاتفاق مع الشركة الأميركية لتقوم الأخيرة بتغطية 6% من المبالغ المطلوبة من العراق”.

وأشار إلى أن “طول الخط يبلغ 300 كيلومتر، ويمتد في الأردن بطول 12 كيلومترا من مدينة الريشة إلى مدينة القائم بالعراق”.

وأوضح أن “المرحلة الأولى من المشروع تبدأ باستيراد العراق كهرباء من الأردن بواقع 150 ميغاواطا، وتنتهي عند 960 ميغاواطا، بعد انضمام مصر إلى هذا المشروع”، مبينا أن “أسعار استيراد الكهرباء من مصر والأردن ستحدد لاحقا”.

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