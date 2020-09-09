وزير التخطيط يعلن شمول قرية باطنايا بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية

2020/09/09 | 20:24 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفراات نيوز} اعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، شمول قرية باطنايا بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية.





جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الاربعاء، الى قرية باطنايا التابعة لقضاء تلكيف في نينوى برفقة وزيرة الهجرة والمهجرين ومحافظ نينوى.

وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" وزير التخطيط اكد خلال لقائه عددا من ابناء القرية ووجهائها ورجال الدين فيها، شمول قرية باطنيا بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، لتمويل عدد من المشاريع الخدمية في القرية".

ولفت وزير التخطيط الى ان" الحكومة تبذل جهودا استثنائية، وضمن الإمكانات المتاحة، من اجل معالجة الآثار الناجمة عن حقبة داعش .



المظلمة"، مبديا" استعداد وزارة التخطيط لتقديم كل الدعم والتسهيلات الممكنة لوزارة الهجرة والمهجرين، لتنفيذ خطتها الخاصة بعودة النازحين الى مناطقهم".

وفاء الفتلاوي

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