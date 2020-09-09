الكاظمي يشدد على أن تبتعد أجهزة الدولة عن كل ما من شأنه إثارة الفُرقة

2020/09/09 | 20:24 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد::الفرات نيوز} شدد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، على أن تبتعد أجهزة الدولة عن كل ما من شأنه إثارة الفُرقة.





وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الكاظمي اطلع على القوائم التفصيلية الحاوية على أسماء المعلن قبولهم في الكلية العسكرية".





ووجّه الكاظمي" بإلغاء التصنيف المتبع للطلبة المقبولين وفقاً لانتمائهم المذهبي، وأن يلغى هذا التصنيف أينما ورد في كل مؤسسات الدولة".

كما وجه" باعتماد التوزيع الجغرافي حصراً في المعلومات المسجلة عن موظفي الدولة".

وشدد الكاظمي على أن" تبتعد أجهزة الدولة، والأجهزة الأمنية على وجه الخصوص عن كل ما من شأنه إثارة الفُرقة، وزرع أسباب التباعد بين أبناء الوطن الواحد والدم الواحد اذ إن الدماء التي سالت من أجل التراب العراقي كانت كلها بلون الشهادة والبطولة، و لم تسأل عن تصنيفها قبل أن تفتدي العراق الواحد الموحد".

وفاء الفتلاوي

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