ترامب يعيد نشر 17 تغريدة حول ترشيحه لجائزة نوبل للسلام خلال 30 دقيقة

2020/09/09 | 20:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر 17 تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" من صفحات أخرى تحدثت عن ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، بعد توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق التطبيع.

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