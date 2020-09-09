القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط تعلن خفض الوجود العسكري في العراق

2020/09/09 | 20:28 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط الأربعاء إنه تقرر خفض الوجود العسكري في العراق خلال أيلول/سبتمبر الجاري. ومن المنتظر أن يصدر إعلان مماثل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، حول سحب إضافي للمزيد من قوات بلاده من العراق وأفغانستان، رغم الدور الذي يضطلع به هؤلاء في الحرب على المجموعات الجهادية وبشكل خاص الخلايا النائمة التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية".

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