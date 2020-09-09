الكاظمي يأمر بحذف الإشارة إلى مذهب الجندي العراقي من الوثائق العسكرية

2020/09/09 | 20:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلغاء الإشارة إلى مذهب الجندي العراقي من وثائق الكلية العسكرية.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال تغريدة له، قال فيها إن الكاظمي أمر برفع الإشارة إلى مذاهب المتقدمين ضمن استمارات القبول في الكلية العسكرية، موجهاً مؤسسات الدولة كافة بعدم العمل بهذه الآلية مطلقًا ولأي سبب كان، فضلا عن اعتبار المواطنة والهوية العراقية هي المعيار في التعاملات، وفقا لما جاء في نص تغريدته.

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