المكصوصي: وصلنا الى مرحلة التعايش مع ” كورونا”

2020/09/09 | 20:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد النائب رعد المكصوصي، الاربعاء، بان العراق وصل الى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا.

وقال المكصوصي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ العراق وصل الى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا ولم تعد الارقام العالية التي تسجل يوميا بين 4-5 الاف اصابة تثير قلقه قياسا بالاشهر الماضية لافتا الى انه رغم ان الارتفاع العالي بالاصابات الا ان يقابله ارتفاع كبير في معدلات الشفاء والوضع في المؤسسات الصحية لايزال ضمن اطار السيطرة”.

واضاف، ان “الاغلبية كان يرى في الاصابة بفيروس كورونا وصمة ويحاول اخفاءها عن المجتمع وهذا خطا كبير لكن الان الامر اصبح طبيعي ولم يعد هناك من يخفي الاصابة لانهم بدوا يتعاملون مع الوباء على انه حالة مرضية كغيرها من الامراض الاخرى مؤكدا بان اهم العلاج الذي يمكن ايقاف الاصابات هي الوقاية والالتزام باجراءتت وزارة الصحة من ناحية التباعد وارتداء الكمامات”.

وكان العراق سجل معدلات كبيرة في اصابات كورونا خلال الاسابيع الماضية تجاوزت حاجز ال5 الاف في بعض الايام.



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