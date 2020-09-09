في تسجيل صوتي مسرب: ترامب يعترف بانه قلل عمدا من تهديد فايروس كورونا

2020/09/09 | 20:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

كشفت شبكة سي أن ان في تسجيل صوتي مسرب ، الاربعاء، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قلل متعمدا من تهديد فايروس كورونا لانه لم يرغب في اثارة الذعر بحسب قوله .

وذكرت الشبكة في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” ترامب قال في تسجيل صوتي للصحفي الشهير في نيويورك تايمز بوب ودورد في 19 آذار الماضي وبعد فترة وجيزة من إعلانه حالة الطوارئ الوطنية إنه ” اراد دائما التقليل من شأن الفايروس ومازلت اريد التقليل من شأنه “.

واضافت أن ” اعتراف ترامب بأنه قلل من شأن الفيروس عن قصد جاء بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من إخبار ودورد أنه يعلم أن الفيروس ينتشر بسرعة في الهواء وأنه أكثر فتكًا بخمس مرات من الأنفلونزا الموسمية”.

وتابع قائلا لبوب ودورد إنه ” ينتقل عبر الهواء يابوب ، وانه اكثر فتكا ، كما تعلم من الانفلونزا الحادة “.

واشارت الشبكة الى ان ” ذلك يعني ان الرئيس الامريكي كان يعلم بخطورة الفايروس في وقت مبكر جدا في الوقت الذي كان يردد على الشعب الامريكي انهم بامان تماما مما يعني مقدار السوء الذي كان يدير به ترامب الازمة الصحية .



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