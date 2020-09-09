التربية تصدر توضيحا بشأن موعد العام الدراسي الجديد

2020/09/09 | 20:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التربية، أن يوم الأحد المقبل، سيكون موعدا لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية فقط، وليس لبدء العام الدراسي الجديد.

وقالت التربية في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (9 ايلول 2020)، "إن "تاريخ الـ13 من شهر أيلول الحالي سيكون موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية فقط وليس لبدء العام الدراسي الجديد".

وأشارت إلى أن "مباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية، في هذا الوقت تعد إجراء روتينيا تتبعه الوزارة كل عام".

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