الكاظمي يوجه بإعتماد 'تصنيف' جديد بديلا عن 'المذهب' في معلومات الموظفين

2020/09/09 | 21:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، باعتماد التوزيع الجغرافي حصرا في المعلومات المسجلة عن موظفي الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (9 ايلول 2020)، أن "القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي اطلع على القوائم التفصيلية الحاوية على أسماء المعلن قبولهم في الكلية العسكرية".





وأضاف البيان، أن "الكاظمي وجه بإلغاء التصنيف المتبع للطلبة المقبولين وفقا لانتمائهم المذهبي، وأن يلغى هذا التصنيف أينما ورد في كل مؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء وجه باعتماد التوزيع الجغرافي حصراً في المعلومات المسجلة عن موظفي الدولة".





وشدد الكاظمي بحسب البيان على أن "تبتعد أجهزة الدولة، والأجهزة الأمنية على وجه الخصوص عن كل ما من شأنه إثارة الفرقة، وزرع أسباب التباعد بين أبناء الوطن الواحد والدم الواحد إذ إن الدماء التي سالت من أجل التراب العراقي كانت كلها بلون الشهادة والبطولة، و لم تسأل عن تصنيفها قبل أن تفتدي العراق الواحد الموحد".

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