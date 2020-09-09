2020/09/09 | 21:15 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة عقارات الدولة ترفع اشارة الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة اياد بنيان بعد اثبات تسديده لبدل ايجار العقار المؤجر من قبله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/09 | 21:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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