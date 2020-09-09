فيديو.. بعد تصدره التريند.. أسباب نجاح المسلسل الإماراتي المنصة

2020/09/09 | 21:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ نجح المسلسل الإماراتى “المنصة” ، فى تحقيق مشاهدات عالية جعلته يتصدر تريندات المسلسلات العربية وقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة نتفلكس العالمية، على مستوي العالم العربي منذ بداية عرضه الخميس الماضي.عدة عوامل ساهمت فى نجاح هذا العمل بالشكل إستثنائي ، من أهمها الإنتاج الضخم الغير متوقع نظرا للظروف التى يمر بها العالم من […]

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