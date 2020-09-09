الكاظمي يوجه بإلغاء تصنيف المقبولين في الكلية العسكرية وفقا لانتمائهم المذهبي

2020/09/09 | 21:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإلغاء تصنيف الطلبة المقبولين في الكلية العسكرية وفقا لانتمائهم المذهبي.

وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الكاظمي أطلع على القوائم التفصيلية الحاوية على أسماء المعلن قبولهم في الكلية العسكرية، وعليه فقد وجه رئيس الحكومة بإلغاء التصنيف المتبع للطلبة المقبولين وفقا لانتمائهم المذهبي فضلا عن إلغاء هذا التصنيف أينما ورد في كافة مؤسسات الدولة.

ووفقا للبيان فقد أمر الكاظمي باعتماد التوزيع الجغرافي حصراً في المعلومات المسجلة عن موظفي الدولة، مشددا على ضرورة ابتعاد أجهزة الدولة من قوات أمنية وعسكرية عن كل ما من شأنه إثارة الفُرقة وزرع أسباب التباعد بين أبناء الوطن الواحد.

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