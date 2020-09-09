العراق.. 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا والوفيات تقترب من 8000 حالة

2020/09/09 | 21:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستمر الموقف الوبائي اليومي في العراق بتسجيل معدل عالٍ للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

حيث سجلت وزارة الصحة أربعة آلاف ومئتين وثلاث وأربعين حالة إصابة بالفيروس، تركزت في بغداد والبصرة وواسط وذي قار وكربلاء والديوانية ودهوك كأعلى المحافظات تسجيلا للإصابات، في حين سجل الموقف الوبائي في الأنبار وصلاح الدين انخفاضا ملموسا بعديد الحالات المُشخصة.

وفيما يخص الوفيات، أعلنت الوزارة وفاة خمسة وسبعين شخصا، وبهذا العدد يرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تقشي الوباء إلى سبعة آلاف وسبعمئة واثنتين وثلاثين حالة.

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