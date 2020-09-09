قلت اصطبر - محمد مهاجر

2020/09/09 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر -لم تبك وحدكلا لم تبك وحدكفجحافل الدمع الحزينتظل تهمى على مدن النواحوحين انسدال الدموعيقل احتمال الجلدونفح بروح الام يروى غزارته الضياء لا تقل نضب الجلدقلت اصطبرلا تقل نضب الجلدونهنهة بسفح الحزم تلوح بالكف لكوتستطيل يدا بالقرب منك تربت كاهلكلم تبك وحدكويندس قلبك في مخبأ من الجلنار المؤزركذب الرهانلم تكن في الحزن وحدككان التصبر نار ......





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