المشي الحر - حسن مدن

2020/09/09 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن يحدث أحيانا أن تصادفك في يوم واحد كمية هائلة من سوء الحظ تكون فوق طاقتك أو قدرتك على التحمل.



في مثل هذه الحال عليك بالذهاب للمشي وحيدا، ففي هذا التوحد مع الذات فرصة للتأمل والتفكير وإعادة تقييم الأمور بعقل بارد، ففي المشي بالذات "تكمن قوة شافية" بتعبير باتريك زوسكيد مؤلف رواية "العطر".وارتباط المشي بالتفكير عادة موغلة في القدم، وليس مصادفة أن واحدة من أهم المدارس في الفلسفة اليونانية القديمة ك ......





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