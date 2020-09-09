صدام حسين ، حيدر العبادي - اسماعيل شاكر الرفاعي

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي كلاكما خان الأمانة ، ولم يحافظ على وحدة العراق ، الاول سني متعصب لطائفته ، والثاني شيعي متعصب لطائفته : وكأي طائفي ، لا بد وان يسقط كل منكما في امتحان الوطنية ، وهذا هو ديدن الطائفيين على مر العصور : يعيشون عمرهم بضمير طائفي : لا بضمير وطني ، ولهذا يسهل عليهم التفريط بتراب الوطن وبحدوده وحدود مياهه ...
الاول منح نصف شط العرب لشاه ايران في اتفاقية الجزائر عام 1975 ، مقابل تخلي شاه ايران ......
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