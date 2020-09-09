لأول مرة في العراق… سباق عالمي للسيارات بمشاركة 16 فريقاً

2020/09/09 | 21:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

جرى في منطقة “هنارة” في مدينة أربيل، لأول مرة على مستوى العراق، سباق عالمي للسيارات، بمشاركة 16 فريقاً محلياً.

ومن ضمن الفرق المشاركة، فريقان من العاصمة بغداد، حيث بلغ طول طريق السباق كيلومتراً واحداً، تضمن 20 محطة.

وقاد السباق 25 حكماً من إقليم كوردستان، وفق القوانين الدولية المعمول بها في العالم.

وأقيم السباق، بدعم من وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، ومحافظة أربيل.

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