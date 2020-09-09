الوفد الكوردي يعلن نتائج زيارته الى بغداد

2020/09/09 | 21:41 - المصدر: NRT عربية

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عاد وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني الى اربيل ، الأربعاء، بعد أن أجرى عددا من اللقاءات في العاصمة بغداد تضمنت اجتماعا مع رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس الحكومة سمير هورامي في تصريح صحفي، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (9 ايلول 2020)، إن الوفد الكوردستاني عاد إلى أربيل بعد سلسلة اجتماعات مع وزراء النفط والمالية والكهرباء في الحكومة الاتحادية.

وبشأن ما تضمنه اللقاء بين الجانبين، أوضح هورامي أن "المباحثات كانت ايجابية"، منوها الى ان الجانبين تحاورا مفصلا بشأن المشكلات العالقة وخصوصا مسألة الاستحقاقات المالية لاقليم كوردستان وكيفية تضمينها في مشروع قانون الموازنة العراقية العامة للعام المقبل 2021 والذي تقوم الحكومة العراقية الان بصياغة بنوده.





واضاف هورامي ان اجتماعات اللجان الفرعية ستستمر في بغداد لحين الوصول لالية مناسبة استنادا الى الدستور بهدف حل المشكلات القانونية والتكنيكية.

وبشأن الاتفاق على المسائل المعلقة، قال هورامي إن رئيس الوفد قوباد طالباني اعلن خلال الاجتماعات عن استعداد حكومة الاقليم للاتفاق بشأن مسألة ايرادات نفط الاقليم والمعابر الحدودية ومسألة الايرادات غير النفطية الأخرى.

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