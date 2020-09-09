الحشد الشعبي يحذر من” اجندة اعلامية” تحاول الاساءة لعلاقتة مع عشائر المناطق المحررة

2020/09/09 | 21:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

حذر الحشد الشعبي، الاربعاء، من اجندة اعلامية خبيثة تحاول الاساءة للعلاقة بينه وبين عشائر المناطق المحررة.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الايام الماضية برزت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تروج لاكاذيب وافتراءات تمثل اجندة اعلامية خبيثة مضمونها الاساءة للعلاقة الطيبة بين الحشد الشعبي وعشائر المناطق المحررة”.

واضاف، ان “عشائر المناطق المحررة ترى في الحشد الشعبي ضمانة وطنية لمنع عودة داعش وهي تدعم قياداته الميدانية وتتعاون معها في تعقب خلايا داعش الارهابي ما اثار الاذرع الاعلامية للتنظيم ودفعته الى خلق قصص مفبركة من اجل ضرب العلاقة الوطنية”.

واشار الى ان” الحشد الشعبي مستهدف على كافة الاصعدة لانه افشل مخطط كبير لتمزيق البلاد على يد داعش الارهابي مبينا ان العشائر في المناطق المحررة مواقفها وطنية وهي داعمة للاستقرار والامان وقدمت انهر من الدماء في مواجهة التنظيم”.

وكانت مواقع تابعة لداعش نشرت مؤخرا اخبار مضللة عن عشائر المناطق المحررة والحشد الشعبي بهدف الاساء لمواقفهم الوطنية.



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