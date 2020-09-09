قرقاش: موقف الإمارات عكسته مسودة القرار العربي

2020/09/09 | 21:47 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 21:35 - GMT 18:35 تارخ النشر: الأربعاء 21 محرم 1442 هـ - 09 سبتمبر 2020 KSA 18:26 - GMT 15:26

المصدر: دبي - العربية.نت

في تصريح خاص له مع "العربية"، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأربعاء، أن مصلحة فلسطين هي أولوية للإمارات، مشدداً على أن بلاده سيكون لديها أدوات عدة لدعم الموقف الفلسطيني مستقبلا.

وكشف قرقاش، أن فرصة مهمة ضاعت على الإخوان الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه حتى صباح الأربعاء كان هناك اتفاق بشأن القرار العربي حول فلسطين.وأضاف أن لغة الشجب أفسدت مسودة القرار العربي، مؤكداً على تمسّك الإمارات دوماً بدولة فلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، وقال: "نطمح لدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".إلى ذلك، نوّه أن الكل أجمع على القرار العربي باستثناء الأخوة الفلسطينيين، مشدداً على أن الإمارات استطاعت وقف ضم الأراضي الفلسطينية.

الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي (أرشيفية- فرانس برس)

كما اعتبر الوزير الإماراتي أن الاتفاق مع إسرائيل قرار سيادي وليس موجها ضد أحد، قائلاً: "علينا تبني أنماط تفاوض مختلفة عن الماضي".ثم تابع أن إدارة الملف مع إسرائيل بيد الفلسطينيين، وأن الموقف الإماراتي عكسته مسودة القرار العربي.تركيا والحلم العثمانيمن جهة أخرى، كشف قرقاش في حديثه، أن تركيا تحاول إحياء السياسة العثمانية غير الحصيفة، مؤكداً على أنه من غير تجاهل الإجماع العربي ضد التدخل التركي السلبي.





تدريبات عسكرية تركية على الحدود العراقية التركية (فرانس برس)

وأشار إلى أن تركيا تهدد أمن مصر بتدخلها في ليبيا، وكذلك تهدد الأمن المائي للعراق بسبب السدود.أيضاً نوّه على أن الرد العربي واجب وضروري لمنع التدخل التركي، معلناً إمكانية الإمارات دعم العراق لوقف سياسة أنقرة العدوانية، قائلاً: "مضى أكثر من 10 سنوات على الوجود التركي العسكري في العراق".كما شدد على عدم قبول بلاده للوجود التركي شمال العراق، كاشفاً أن وجود لجنة وزارية لمتابعة التدخل التركي انعكاس لحجم التهديد.وأشار إلى أن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية يعد مثالا واضحا على التدخلات السلبية في المنطقة.ولفت إلى أن تركيا تستمر في أعمالها الاستفزازية سواء بشكل مباشر في الدول العربية أو عبر وكلائها من الميليشيات والجماعات المسلحة، وتواصل تهديد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط.

جنود أتراك في ليبيا(أرشيفية)

"إيران تواصل تهديداتها"يشار إلى أن قرقاش كان أكد خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، الأربعاء، أن إيران تواصل تهديدها لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة في الممرات المائية بالمنطقة، وتابع "نؤكد إدانتنا واستنكارنا لتلك التدخلات".

وجدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية تأكيد موقف الإمارات الداعم لتحالف الشرعية في اليمن بقيادة السعودية في حث كافة الأطراف على اتخاذ خطوات واضحة لتنفيذ اتفاق الرياض.كما شدد على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا.يذكر أن أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قد بدأت، الأربعاء، "افتراضيا" عن بعد برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان، ومشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

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