عبطان يخرج عن صمت طويل: كانوا يريدون ’قتلي’ في البرلمان!

2020/09/09 | 21:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعرب الوزير الأسبق عبدالحسين عبطان، الاربعاء، عن عدم تفاؤله بالانتخابات المقبلة، فيما أشار إلى استعداده لتسنم منصب أمانة بغداد، وذلك بعد غياب طويل عن الساحة السياسية.



وقال عبطان خلال استضافته في برنامج "الثامنة" الذي يقدمه الزميل احمد الطيب، وتابعه "ناس"، (9 أيلول 2020)، إن "رفضي البقاء في البرلمان جاء للحفاظ على تجربة نجاحي، كان يراد لي أن ابقى في البرلمان كي يتخلصوا مني، وكان يراد لي أن اموت في البرلمان، فضلا عن وجود جهات سياسية ارادت قتلي في مجلس النواب وعدم توزيري خوفا على مستقبلها".

وعن الانتخابات المقبلة مضى عبطان بالقول، "لست متفائلا بالانتخابات المبكرة واجراءها صعب بسبب الأجواء الحالية".

وعن مسألة تسنمه منصب أمين بغداد قال الوزير الأسبق، "60 ألف مواطن في بغداد انتخبني كي نخدم بغداد تنفيذيا، وفي عام 2012 رشحت لمنصب أمين بغداد وتم رفضي بسبب عدم تولدي ببغداد".

وتابع، "اذا طلب مني إدارة أمانة بغداد فأنا مستعد لذلك، ولن ارشح للانتخابات اذا كلفت بمنصب تنفيذي من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واستطرد بالقول، "على صعوبة بغداد، مستعد أن اقبل بمهمة تكليفي بمنصب أمين العاصمة، ولدي تصور وخطة واضحة لإعادة بغداد بشكل مختلف وهذا ممكن جدا".

وعن قرار انسحابه من تيار الحكمة، قال عبطان إن "مغادرتي كانت عن قناعة تامة، بسبب النظام السياسي الداخلي للتيار".

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