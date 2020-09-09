مساعد وزير الخارجية الأميركي: الوضع الليبي معقد واللاعبون عنيدون

2020/09/09 | 21:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الأربعاء، إن "من غير الممكن حل النزاع الليبي عسكريا"، مضيفا أن المشهد الليبي "المعقد" تحول إلى ما يشبه سوريا ثانية.

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