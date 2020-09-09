2020/09/09 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أعلن مدير عام صحة محافظة ذي قار، سعد الماجد، اليوم الاربعاء، اتخاذ اجراءات خاصة في قضاء الشطرة نتيجة تزايد الاصابات بفيروس كورونا.

وقال سعد الماجد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الملاكات الصحية ودائرة الصحة اتخذت اجراءات خاصة في قضاء الشطرة نتيجة لتزايد اعداد الاصابات والوفيات فيها للمصابين بفيروس كورونا".

وأضاف الماجد، أن "بين تلك الاجراءات، تكثيف فرق الفحص الجوالة، وزيادة نماذج الفحص، ومراقبة اية تجمعات قد تكون من شأنها زيادة الاصابات اكثر من العدد الموجود".

اما عن الاسباب ازدياد الاصابات والوفيات، أكد مدير عام صحة محافظة ذي قار، ان "ازدياد الاصابات والوفيات يأتي بسبب عدم التزام المواطنين وتهاونهم مع الفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تسجيل 75 حالة وفاة و4243 إصابة جديدة بكورونا، مقابل 3669 حالة شفاء من الفيروس.

وبحسب الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا، أجرت وزارة الصحة اليوم، 24378 فحصا مختبريا، وبذلك يكون مجموع الفحوصات 1817434.

وجاءت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى بعدد الاصابات الجديدة المؤكدة حيث بلغت 1095، تلتها محافظة البصرة بـ399 اصابة، ثم محافظة واسط 292.

ومع الموقف الوبائي لليوم الاربعاء، بلغ مجموع الاصابات بالفيروس 273821، والحالات التي تحت العلاج 56096، وعدد الراقدين في العناية المركزة 540، واعداد المتوفين 7732.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة ذي قار تتخذ اجراءات خاصة في الشطرة نتيجة تزايد اصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة ذي قار تتخذ اجراءات خاصة في الشطرة نتيجة تزايد اصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).