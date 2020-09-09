2020/09/09 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قرار حكومي عراقي بشأن فيضانات السودان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قرار حكومي عراقي بشأن فيضانات السودان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قرار حكومي عراقي بشأن فيضانات السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).