علي التميمي يدعو الى اعطاء الحرية بالخدمة الالزامية مقابل رواتب مجزية

2020/09/09 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / دعا الخبير القانوني علي التميمي الى اعطاء الحرية بالخدمة الالزامية مقابل رواتب مجزية.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : خدمة العلم موجودة في عدد كبير من بلدان العالم المتطورة لتنمية مواهب الشباب وإعدادها في مجالات مختلفة ليتسنى لهم الدخول في مجالات العمل سواء في القطاع الخاص أو العام بعد كسب الخبرات وتعلم ما يناسب مواهبهم.واضاف التميمي : ليس بالضرورة أن تكون خدمة العلم إلزامية أو عسكرة المجتمع وإنما إعطاء الحرية في هذه الخدمة مقابل رواتب مجزية وبالتالي الحصول على نوع من الشباب المؤمنين بهذا الموضوع من حيث المبدأ كما في دول عالمية مثلالسويد ..وهذا ممكن ان ينص عليه القانون.واوضح : ممكن ان يكون هذا القانون نموذجي اجتماعي ثقافي للقضاء على جزء كبير من البطالة وتقسيم الخدمة حسب الدراسة والشهادة الجامعية بعيدا عن الإلزام والقسوة التي كانت قبل 2003.واشار التميمي الى امكانية عرض مشروع القانون لأخذ رأي الصحف ومنظمات المجتمع المدني والخبراء قبل تشريعه مبينا انه خطوة ايجابية ستجد البدائل الداعمة والاحتياط للقوات المسلحة في كافة المجالات./انتهى3

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