قانون تجريم الطائفية

2020/09/09 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام منذ سنوات بعيدة، كنّا ندعو في نفس مكان هذه السطور، كلّما سنحت الفرصة، الى قانون يمنع ويجرم الفعل الطائفي في سياقات عمل الدولة العراقية وعموم الحياة الاجتماعية، بالرغم من علمنا أنّ الكيان السياسي العام يقوم على الطائفية.وكانت الامور تتجه بتسهيل من حكومات اعتاشت على منتجات طائفية نحو الأسوأ دائماً .وعانت […]

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