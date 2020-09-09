2020/09/09 | 21:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد -الزمان أكد السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، الأربعاء، أن الإيرانيين لا يُمكنهم الحضور إلى الزيارة الأربعينية لهذه السنة.
وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: «من دواعي الأسف الشديد أن الزوار الإيرانيين لا يمكنهم الحضور في زيارة الأربعين (أربعينية استشهاد الإمام الحسين) لهذه السنة بسبب جائحة كورونا». وأضاف: «أطلب من جميع الزوار العراقيين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسجدي:نريد من العراقيين حضور الأربعينية بدل الايرانيين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: «من دواعي الأسف الشديد أن الزوار الإيرانيين لا يمكنهم الحضور في زيارة الأربعين (أربعينية استشهاد الإمام الحسين) لهذه السنة بسبب جائحة كورونا». وأضاف: «أطلب من جميع الزوار العراقيين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسجدي:نريد من العراقيين حضور الأربعينية بدل الايرانيين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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