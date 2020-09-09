مسجدي:نريد من العراقيين حضور الأربعينية بدل الايرانيين

2020/09/09 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان أكد‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬إيرج‭ ‬مسجدي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أن‭ ‬الإيرانيين‭ ‬لا‭ ‬يُمكنهم‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬الزيارة‭ ‬الأربعينية‭ ‬لهذه‭ ‬السنة‭.‬وكتب‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬تويتر‭: ‬‮«‬من‭ ‬دواعي‭ ‬الأسف‭ ‬الشديد‭ ‬أن‭ ‬الزوار‭ ‬الإيرانيين‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬الأربعين‭ (‬أربعينية‭ ‬استشهاد‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين‭) ‬لهذه‭ ‬السنة‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‮»‬‭.‬ وأضاف‭: ‬‮«‬أطلب‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الزوار‭ ‬العراقيين‭ […]

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