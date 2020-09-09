الأردن يعيد فرض الخدمة العسكرية الالزامية للذكور

2020/09/09 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاردنية‭ ‬الأربعاء‭ ‬إعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬الالزامية‭ ‬‮«‬خدمة‭ ‬العلم‮»‬‭ ‬للذكور‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و29‭ ‬عاما‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬ ووقعت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الاردنية‭ ‬الأربعاء‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬تشكل‭ ‬إطارا‭ ‬ل»خدمة‭ ‬العلم‮»‬‭ ‬بحلة‭ ‬جديدة‭ ‬بحيث‭ ‬حددت‭ ‬مدتها‭ ‬ب12‭ ‬شهرا‭ ‬تتضمن‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬تدريب‭ […]

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