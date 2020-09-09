اعتقال متهم بجريمة قتل في سيطرة الفيحاء

2020/09/09 | 21:56 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة ، اليوم الاربعاء اعتقال مطلوب قضائياً لارتكابه جريمة قتل في سيطرة الفيحاء.





وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة{ الفرات نيوز } نسخة منه أنه" مفارز الشرطة في سيطرة الشهيد العقيد نصير (الفيحاء) ، تمكنت من اعتقال متهم مطلوب قضائيا وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي الى محكمة جنايات المثنى لارتكابه جريمة قتل".

وأضافت، ان " العملية تمت على اثر إجراءات التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات المارة عبر السيطرة".

واشارات المديرية الى إحالة " ماتم ضبطه إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

آية حسين

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