الحميداوي يبحث مع وزير الثقافة تأشيرات زوار العتبات وفتح تحقيق بشبهات فساد فيها

2020/09/09 | 21:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم في مكتبه اليوم الأربعاء ضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية علي جاسم الحميداوي، وعدداً من ممثلي شركات السياحة والسفر.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "جرى خلال اللقاء مناقشة المشكلات القانونية، وما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول لزوار العتبات المقدسة في العراق، وإعادة النظر بالكثير من الآليات المعتمدة.ودراسة ما إذا كانت القضية تشوبها ملفات فسادٍ في التعاطي مع الشركات السياحية واستحصال نسبةٍ من أموال الدولة".وقرر وزير الثقافة بحسب البيان "فتح ملف بهذا الخصوص وعقد اجتماع لغرض دراسته بكل جوانبه، ووضع الحلول، والتحقق من كونه يحمل ملفات فسادٍ من عدمها".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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