اعتقال متهم يتاجر بأجهزة اتصال لاسلكي ممنوعة في بغداد

2020/09/09 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، عن اعتقال متهم يتاجر ببيع أجهزة الاتصال الاسلكي ممنوعة في بغداد.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “من خلال متابعة ورصد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم رصد أحد المتهمين يقوم بالترويج لبيع أجهزة الاتصال السلكي والترويج لها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والممنوعة التداول حسب توصيات هيئة الإعلام والاتصال”.

وأضافت، أنه “على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية واستدراج المتهم ونصب كمين محكم له والقبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته جهاز موتورلا Gp98 عدد 20 قطعة وجهاز محطة موتوترلا 160 عدد 2 وجهاز موبنك عدد 6 قطع”.

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